Le haka néo-zélandais: entrons dans la danse!

Si spectaculaire et improbable, le haka fait le bonheur des téléspectateurs avant chaque rencontre des All Blacks. La chorégraphie des joueurs néo-zélandais est, il est vrai, très impressionnante. Voir ces athlètes, taillés dans le roc, entrer ainsi en transe, se frapper les cuisses et la poitrine comme s’ils étaient envoûtés et, le regard noir et la voix menaçante, défier méchamment l’adversaire tétaniserait n’importe quel enfant élevé dans le sérail de L’école des fans de Jacques Martin. Et, pourtant, cette danse guerrière, parfumée de gestes belliqueux, s’inscrit pleinement dans la culture maorie. Et dans la noblesse et la tradition du sport. Les rugbymen néo-zélandais ne sont d’ailleurs pas les seuls à céder à la tentation. Leurs homologues des îles Fidji, Samoa et Tonga ont aussi leur propre version du haka, tout aussi déroutante et agressive. Certains esprits puristes s’en offusqueront. Mais, à la réflexion, les paroles de nos hymnes nationaux ne sont-elles pas, aussi, sujettes à polémiques ? En filigrane, La Marseillaise, chantée en famille par tout le Stade de France, invite les citoyens à prendre les armes. “Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats ? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes.” Et si ces métaphores faisaient simplement partie d’un esprit patriotique et bon enfant ? Parfois, la symbolique guerroyante du passé est bien moins nauséabonde que la réalité soft du présent.