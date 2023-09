”Qu’elle prenne du plaisir avant tout” : Cécile et Laurent Landi, les coaches de Simone Biles, préfacent les Mondiaux de la gymnaste américaine

À dix mois des Jeux olympiques de Paris, l’icône américaine, qui n’a pas disputé les deux dernières éditions des Mondiaux, effectue un retour extrêmement attendu sur la scène mondiale, après un long break de deux ans auquel elle a mis fin en août dernier.

Jeudi soir, au Sportpaleis, la GOAT a livré un dernier entraînement sur podium très convaincant, aux quatre agrès, en compagnie de ses équipières.

”C’était un beau podium. On est très contents de Simone, de son comportement ainsi que celui des autres filles”, souligne Cécile Landi qui, avec son mari Laurent, dirige la championne aux 19 titres mondiaux depuis 2017.

”Simone était très nerveuse, complète le technicien français. Pour cela, c’était bien qu’on ait pu faire cet entraînement sur podium et relâcher une bonne partie des nerfs. Je pense que cela lui a fait du bien !”

guillement Anvers est un endroit spécial pour Simone. C'est une des raisons pour lesquelles elle a décidé de revenir.

Le couple, qui juge Biles “fin prête” à l’heure de marquer à nouveau l’histoire, n’ignore pas le contexte affectif qui entoure ce retour de la Texane en Belgique.

À lire aussi

”C’est une des raisons pour lesquelles elle a vraiment décidé de revenir. Anvers, c’est un endroit spécial pour elle ! souligne Cécile Landi. Faire son retour ici dix ans plus tard, c’est particulier. Cela restera toujours une ville qui lui procurera de super souvenirs. Quand on va quelque part, elle nous dit : 'Ah ! j’ai déjà été là, ça n’a pas changé', etc.”

Maturité

Simone Biles a d’ailleurs avoué qu’elle portait toujours des boucles d’oreilles que sa mère lui a achetées dans la métropole lors de sa première participation, couronnée de succès, en 2013.

”Aujourd’hui, c’est une femme, mariée. Elle sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas, reprend sa coach. Elle a toujours été très compétitive et travailleuse, mais elle a gagné en maturité. À 26 ans, elle a tellement d’expérience que dès qu’elle fait une petite erreur, elle sait directement ce qu’elle doit changer. C’est pratique. Et les autres filles en profitent ! Elle partage sa chambre avec Jocelyn, la seule fille de l’équipe à ne pas encore avoir fait les Mondiaux, et croyez-moi, ça aide beaucoup celle-ci. S’entraîner et être à côté de Simone, cela n’a pas de prix !”

À lire aussi

”Vous savez, Simone a vite retrouvé les automatismes à son retour à l’entraînement. On ne savait pas si elle avait envie de refaire tout ça. Et nous, on est juste là pour l’accompagner. C’est l’athlète qui décide”, glisse Laurent Landi.

Simone Biles a affiché sa maîtrise technique lors de l'entraînement sur podium. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Les deux entraîneurs français insistent sur la notion de plaisir que doit ressentir Simone Biles à l’heure de ce come-back.

”Elle est en train de réécrire son histoire et, déjà, je tiens à dire que je suis super fière d’elle, souligne Cécile Landi. J’ai juste envie qu’elle prenne du plaisir, qu’elle s’éclate ! Et qu’elle soit récompensée du travail qu’elle a fourni ces derniers mois”.

Gestion des émotions

”C’est bien de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre ici, c’est une super belle histoire ! lance Laurent Landi. Que Simone se fasse plaisir et qu’elle essaie de gérer ses émotions le mieux possible : à mes yeux c’est le plus important.”

La santé mentale, au cœur des problèmes que la gymnaste a rencontrés aux JO de Tokyo, reste un sujet sous haute surveillance. Simone Biles travaille toutes les semaines avec un préparateur mental “et ça l’aide beaucoup”, indique sa coach.

guillement Mentalement, elle va bien mieux qu'à Tokyo mais il faut rester à l’écoute.

”Mentalement, elle va bien mieux qu’à Tokyo, mais il faut rester à l’écoute, travailler sur la psychologie de l’athlète. C’est pour cela qu’elle est suivie toutes les semaines, c’est pour essayer de la mettre dans les meilleures conditions possibles pour se lâcher et se faire plaisir en compétition”, dit Laurent Landi.

Cécile Landi et son mari entourent l'Américaine du mieux possible. © ATP / JAMALI Amin

Et, dans un premier temps, avant de songer aux finales par agrès, cela devrait profiter à l’équipe américaine dans son ensemble dès dimanche (17 h 45). “On met toujours l’équipe en premier et si on a une équipe forte, l’individuel fonctionnera aussi. Mais cela, c’est du bonus”, conclut Cécile Landi.