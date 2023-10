Mondiaux de gymnastique à Anvers : pas de ticket olympique pour l’équipe masculine belge mais une qualification pour les JO pour Luka Van den Keybus

Samedi, Maxime Gentges, Luka van den Keybus, Noah Kuavita, Glen Cuyle et Nicola Cuyle avaient totalisé 245,094 points lors de leurs qualifications.

La Belgique avait déjà reculé à la 11e place, samedi soir, à l'issue des quatre premières subdivisions, puis à la 13e place après la cinquième subdivision, dimanche matin.

Les pays qualifiés pour les Jeux olympiques sont le Japon, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Chine, l'Espagne, la Turquie, les Pays-Bas et l'Ukraine.

Van den Keybus qualifié pour Paris !

Avec sa 15e place, la Belgique décroche toutefois un quota individuel non nominatif pour les Jeux olympiques. Et un gymnaste belge est déjà assuré de participer aux Jeux : grâce à ses 80,798 points, Luka Van den Keybus a obtenu une place nominative via le concours général. Il est, par ailleurs, troisième réserve pour la finale de ces Mondiaux.

On notera que Noah Kuavita pourrait encore également se qualifier pour les Jeux aux barres parallèles. Il faudra attendre de voir si le Philippin Carlos Yulo, qui le devance et ne fait pas partie d'une équipe qualifiée, se qualifie lors de la finale par agrès au sol. Auquel cas le ticket olympique pour les barres parallèles reviendrait à notre compatriote.