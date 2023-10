”Non, ce n’était pas qu’une gifle” : l’ex-femme du célèbre coach MMA Fernand Lopez, revient sur les violences qu’elle a vécues

Interviewé par le Parisien, Fernand Lopez a admis avoir frappé sa femme en minimisant “une simple gifle”. Des paroles qui ont fait bondir Cécile Giornelli, restée jusque-là dans le silence. “Malgré le fait que je reste muette et tranquille depuis toute ces années, force est de constater qu’on me salisse encore et qu’on m’invente encore une vie”, a-t-elle dénoncé dans la première de cinq stories publiées sur Instagram.

Elle insiste ensuite pour qu’on la laisse tranquille tout en mettant l’église au milieu du village. “Que ce soit clair : je ne veux pas étaler ma vie privée en public. Mais, la victime c’est moi plus ma fille qui a tout vu. Et je refuse qu’on me fasse passer pour une femme violente et que la situation aurait 'dérapé'. C’est faux.”