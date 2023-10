Isabelle, haltérophile à 63 ans: "On a une conception tout à fait erronée de ce sport"

Haltérophilie pour tous

Quand on pense à l’haltérophilie, la première image qui nous vient est un athlète au corps volumineux portant des poids à nous en faire perdre les épaules. Or, Isabelle regrette qu'”on croit toujours que l’haltérophilie c’est pour les gros balourds, qui pèsent 140 kilos ou pour les femmes bien grosses qu’on voit à la télé. Or, c’est tout à fait autre chose. Il y a des femmes de 45 kilos qui vous font des arrachées de 60 kilos et elles sont nickel. C’est une conception tout à fait erronée de ce sport.” En effet, Isabelle est bien loin de ressembler aux standards qu’on peut voir à la télévision. Cependant, son palmarès donne de la force à son propos.

Un heureux hasard

Pourtant, tout aurait pu prendre une autre tournure pour la sexagénaire. Alors qu’elle faisait partie des dix meilleures joueuses de badminton du pays, à 25 ans, elle est victime d’un accident de voiture. Son genou est foutu. Les seules activités qu’elle peut pratiquer sont la marche et la nage. Il faudra attendre trente-trois ans pour qu’elle suive la voie de sa fille - vice championne d’Europe d’haltérophilie - et se lance dans la discipline. En 2021, 2022 et 2023, Isabelle participe aux championnats d’Europe Masters de la catégorie M60 (60 à 64 ans), lors desquels elle remporte la médaille d’argent pour le premier et l’or pour les suivants.