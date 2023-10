La chasse aux records est ouverte pour Simone Biles, prête à écrire une nouvelle page d’histoire de la gymnastique, ce mercredi aux Mondiaux d’Anvers

L’Américaine, qui sera en lice pour un sixième titre mondial au concours général vendredi (les cinq médailles d’or all-around amassées depuis 2013 constituent déjà un record), a, en effet, réussi la prouesse de se qualifier brillamment pour la finale des quatre agrès où elle s’est produite dimanche.

À l’issue des qualifications qui se sont achevées lundi soir et qu’elle a bouclées largement en tête, Biles (58,865 pts) a réussi le meilleur score au saut (14,949 pts), au sol (14,633 pts) et à la poutre (14,566 pts).

Elle a également établi la cinquième note des finalistes aux barres asymétriques (14,400 pts), l’engin qui lui a toujours été le moins favorable. Toutes ces finales par agrès se dérouleront samedi et dimanche.

L'Américaine de 26 ans a illuminé les qualifications de l'épreuve par équipes.

Mais avant cela, la Texane pourrait bien écrire une nouvelle page d’histoire de la gymnastique artistique dès ce mercredi. Simone Biles, qui totalise 25 médailles (dont 19 en or) aux championnats du monde, pourrait bien accentuer un peu plus son record absolu (hommes et confondus) en remportant une 26e médaille et un 20e titre mondial.

Mieux encore : une médaille supplémentaire, quelle qu’en soit la couleur, lui permettrait de devenir la gymnaste féminine la plus décorée de tous les temps, au niveau olympique et mondial, un record de 32 médailles qu’elle partage jusqu’à présent avec l’ancienne héroïne soviétique Larissa Latynina.

Une 33e médaille permettrait par ailleurs à Biles d’égaler le record absolu du Biélorusse Vitaly Scherbo, qu’elle pourrait donc dépasser vendredi au Sportpaleis.

Pour la puce d’1,42 m, qui pourrait donc monter sur six podiums mondiaux à Anvers comme lors de l’édition 2018 à Doha (4 titres, soit un de moins qu’en 2019 à Stuttgart où elle avait enlevé 5 médailles d’or sur 5 possibles), la chasse aux records est bel et bien ouverte !