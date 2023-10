Qui est Josua Tuisova, le Fidjien qui poursuit la Coupe du monde de rugby malgré le deuil ?

« La mort est dans l’ordre naturel du monde »

Tuisova a ensuite décidé de poursuivre la compétition. Il a chargé son père de s’occuper des funérailles qui se sont tenues mardi dans l’archipel du Pacifique. Si ce choix peut choquer notre culture occidentale, le Français Franck Boivert, spécialiste du rugby fidjien, révèle dans les colonnes du Midi Libre que le rapport à la mort des Fidjiens est totalement différent du nôtre. « La mort est dans l’ordre naturel des choses aux Fidji. Contrairement au monde occidental, un enterrement n'est pas du tout larmoyant », explique-t-il.

Un champion olympique arrivé en France à 18 ans

Homme du match face à l’Australie (victoire 22-15), Josua Tuisova est bien connu des suiveurs du Top 14. Arrivé à l’âge de 18 ans du côté de Toulon (RCT), le centre expliquait dans un entretien accordé à L’Equipe en 2016 avoir longtemps eu le mal du pays : « Mais en rentrant aux Fidji, je savais que c’était pour retourner à la ferme ».

Josua Tuisova s’est donc accroché pour glaner ses galons de titulaires dans le XV de Bernard Laporte et se forger un solide palmarès avec le RCT : un Bouclier de Brennus en 2014 et trois titres européens entre 2013 et 2015. Un niveau qui lui a permis d’intégrer l’équipe de rugby à VII fidjienne, championne olympique à Rio en 2016. Le joueur a ensuite poursuivi sa carrière à Lyon avant de rejoindre cet été le Racing 92.

Peu importe le match, Tuisova se strappe toujours l’avant bras gauche avec la mention « Papa » et « Maman ». Un avant-bras qu’il embrasse à chaque essai planté.

Les Fidji affrontent ce dimanche le Portugal pour la dernière journée de la phase de groupes. Un point de bonus leur suffira pour se qualifier pour les quarts, une première depuis 2007.