Les Red Dragons privés de JO après la victoire de l'Argentine sur les Pays-Bas

La Belgique avait son sort entre ses mains à l'entame de cette dernière journée de qualification, une victoire face à la Bulgarie, déjà éliminée, aurait en effet envoyé les Red Dragons aux Jeux. Mais les Belges se sont inclinés 2-3 (21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15) face aux Bulgares dans leur 7e et dernier match de qualification dimanche (dans la nuit de samedi à dimanche en Belgique).

Les troupes d'Emanuele Zanini se retrouvaient dès lors bien mal embarquées avant le coup d'envoi d'Argentine - Pays-Bas. L'Argentine, qui compte une victoire de plus, déloge la Belgique de la 2e place du groupe C derrière les intouchables polonais, déjà assurés de leur qualification. La Belgique est pour l'instant 3e mais peut encore être dépassée par le Canada, qui affronte le Mexique, le petit poucet du groupe, plus tard dans la journée.

Le parcours des Red Dragons se termine avec trois défaites face à la Pologne, l'Argentine et la Bulgarie, pour quatre victoires face au Canada, aux Pays-Bas, à la Chine et au Mexique. Le succès 3-1 face au Canada samedi avait fait naître l'espoir d'une qualification pour les JO 2024, mais les rêves d'aller à Paris se sont envolés 24 heures plus tard.

La Belgique n'a participé qu'une fois au tournoi masculin de volleyball des JO, en 1968, et y a terminé à la 8e place.

Deux autres tournois qualificatifs se jouent au même moment, à Rio de Janeiro (Brésil) et à Tokyo (Japon). Les deux premiers des trois groupes seront qualifiés pour les JO et rejoindront la France, qualifiée automatiquement en tant que pays hôte. Les cinq derniers tickets seront distribués sur base du classement mondial au 17 juin 2024 avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.