Thomas Genon, prêt à briller au Red Bull Rampage 2023

Jules Langeard ©Jules Langeard

Questions-réponses avec « Tommy G »

Lors de sa première expérience au Red Bull Rampage, Thomas Genon admet qu'il était complètement perdu et mal informé sur la façon dont se déroulait l'événement. À cette époque, il n'avait personne pour lui expliquer les tenants et aboutissants de la compétition ni comment se préparer adéquatement. Cette première expérience a été un moment de remise en question, mais il a fini par trouver la motivation nécessaire pour s'entraîner et revenir plus fort.

Dixième participation consécutive :

À l'approche de sa dixième participation consécutive au Red Bull Rampage, Thomas Genon exprime son enthousiasme croissant pour l'événement. Il souligne la chance qu'ils ont d'avoir une compétition de cette envergure. Chaque année, il anticipe avec impatience cette opportunité de mesurer sa progression en tant que rider.

Jules Langeard ©Jules Langeard

Évolution de la préparation et de l'équipement :

Thomas Genon, avec sept top 10 depuis 2013, partage comment son approche et sa préparation ont évolué au fil des années. Il mentionne que la préparation pour le Red Bull Rampage est très spécifique, et chaque année, il adapte son approche en fonction de la ligne qu'il souhaite réaliser. Cette année, il a consacré plus de temps à son vélo de freeride par rapport à son vélo de slopestyle, montrant l'importance de l'adaptabilité dans ce sport.

La configuration de son vélo en 2023 :

En ce qui concerne son équipement en 2023, Thomas Genon opte pour une fourche en simple T. Son vélo, un Canyon Torque al 27.5, est réglé avec une suspension ferme et peu de rebond, adapté spécifiquement aux conditions de l'Utah, où se déroule la compétition. Il privilégie des pneus plus gonflés pour cette compétition particulière.

Jules Langeard ©Jules Langeard

La singularité de la Red Bull Rampage :

Genon exprime son amour pour la diversité des riders et des lignes qu'ils apportent à la compétition. La variété des visions et des styles fait de la Red Bull Rampage un événement fascinant pour les amateurs de freeride. Il souligne que le but commun de tous les riders est de "go big or go home".

La concentration avant le run :

Au sommet avant de lancer son run, Genon avoue qu'il ne pense plus à grand-chose. Pour lui, tout a été dit et fait à ce stade, et il n'y a plus qu'à se lancer dans la descente.

Jules Langeard ©Jules Langeard

Préparation mentale et rituels :

Thomas Genon évoque également sa préparation mentale. Les entraînements du matin lui servent à s'échauffer et à visualiser la ligne. Il utilise la musique pour rester dans sa bulle avant son run, mais il évite de trop regarder les runs des autres riders avant le sien, car cela peut être stressant.

L'équipe qui l'accompagne :

En ce qui concerne les lignes et les shapers, Genon mentionne que son house mate, Jules, sera présent pour filmer. Il sera également soutenu par Louis Reboul et Paul Couderc pour l'aider sur la ligne. L'atmosphère entre eux est conviviale et détendue.

Thomas Genon rides at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on 13 October, 2021. // Garth Milan / Red Bull Content Pool // SI202110140027 // Usage for editorial use only // ©Garth Milan / Red Bull Content Pool

Les runs mémorables des Rampages :

Enfin, lorsqu'on lui demande quels runs des Rampages il considère comme les plus remarquables de tous les temps, Genon souligne qu'un beau run est un run complet, avec des passages difficiles à descendre, des tricks sur de gros sets up, du style et de la créativité. Il cite notamment le run de Brendan Fairclough en 2019 et les performances d'Andreu Lacondeguy comme des exemples mémorables.

Le Red Bull Rampage 2023 promet d'être une expérience inoubliable pour les amateurs de VTT du monde entier. Rejoignez-nous sur FreeRide (section « sports extrêmes » de La DH les Sports+) le 13 octobre pour suivre en direct cet événement palpitant où des athlètes audacieux repoussent les limites de ce sport.

