Vivez le Red Bull Rampage 2023 en direct sur FreeRide

Thomas Genon comptes at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on 25 October, 2019. // Peter Morning / Red Bull Content Pool // SI201910260379 // Usage for editorial use only // ©Peter Morning / Red Bull Content Pool

Thomas Genon, le "Tommy G" belge

Un nom bien connu dans le monde du VTT, Thomas Genon, surnommé "Tommy G", sera l'un des protagonistes de cette édition du Red Bull Rampage. Pour lui, ce sera sa dixième participation à cette compétition emblématique. En tant que fier représentant belge, il a déjà accumulé 7 tops 10 au cours de sa carrière. Son expertise et son audace ne manqueront pas de susciter l'admiration des spectateurs du monde entier.

La compétition légendaire et exigeante

Le Red Bull Rampage est sans aucun doute la compétition de VTT la plus légendaire et exigeante au monde. Les 18 meilleurs riders VTT de la planète se lanceront dans une aventure périlleuse, où ils devront shaper leur propre chemin sur des falaises abruptes et dévaler la montagne à une vitesse vertigineuse. Attendez-vous à des sauts et des descentes gigantesques, des tricks époustouflants, et tout cela dans un cadre emblématique qui défie l'imagination.

Thomas Genon builds line at Red Bull Rampage 2023 in Virgin, Utah, USA on October 5, 2023. // Peter Jamison / Red Bull Content Pool // SI202310061505 // Usage for editorial use only // ©Peter Jamison / Red Bull Content Pool

Une date à retenir

Le 13 octobre 2023 est la date à marquer d'une pierre blanche pour tous les fans de VTT et d'adrénaline. Assurez-vous de réserver cette journée pour suivre en direct le Red Bull Rampage 2023 sur FreeRide. Préparez-vous à vivre une expérience incroyable et à voir des athlètes repousser les limites de ce sport sensationnel.

