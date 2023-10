Antoine Dupont : "Je suis en pleine capacité de mon jeu et de mes moyens physiques"

Au moment de sa blessure au visage, lors de la victoire fleuve contre la Namibie (96-0), le 21 septembre, à Marseille, Dupont a craint d’être forfait pour toute la compétition. "Je pensais que ma Coupe du monde était terminée et j'ai dû attendre les examens pour retrouver de l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée", a expliqué le n°9 des Bleus (26 ans, 51 sélections). "Je n'ai pas ressenti de pression de la part du staff. On a respecté les délais imposés dès le début. Le plus important, c'était mon ressenti, que je n'aie pas d'appréhension, que je ne joue pas avec le frein à la main", a-t-il poursuivi.

Figure de proue du rugby français, leader du XV de France en quête d’une première couronne mondiale, Dupont a reçu le feu vert du chirurgien qui l’a opéré pour reprendre les entraînements avec contacts.

Victime d’une fracture maxillo-zygomatique à la suite d’un plaquage non maîtrisé du centre namibien Johan Deysel, Antoine Dupont a été opéré à Toulouse dès le lendemain du match. Il a ensuite retrouvé ses coéquipiers début octobre à Aix-en-Provence, se contentant d’abord de séances légères avant de retoucher le ballon, puis d’accélérer son retour.

Comme ce fut le cas par moments lors des entraînements de mardi et mercredi, le Toulousain jouera avec un casque pour son retour express en guise de premier match couperet devant les Springboks et leur pack terrifiant.

Conformément au "souhait du chirurgien", a-t-il détaillé. "Je l'ai testé cette semaine et il ne me gêne pas dans ma vision. Donc, je suis parti pour jouer avec", a-t-il ajouté.

La titularisation de Dupont est le seul changement par rapport au XV de départ qui avait corrigé l’Italie (60-7) à l’issue de la phase de groupes. Il sera donc associé dans la charnière à l’ouvreur Matthieu Jalibert. Les autres cadres habituels seront également de la partie comme l’arrière et buteur Thomas Ramos, l’ailier Damian Penaud, le centre Gaël Fickou ou le pilier Cyril Baille.

"Il est très talentueux. Donc, c'est facile de s'adapter à son jeu et de trouver de la complémentarité avec lui", affirme Jalibert au sujet de Dupont. "Antoine nous donne beaucoup de confiance. Il est très important dans notre système défensif. En attaque, il est capable de provoquer des différences. Il suscite de la crainte chez l'adversaire, qui essaie de le contrer, ce qui crée des espaces autour pour nous", a poursuivi le n°10.

Quelques surprises sud-africaines

"Il n'y a pas de stratégie pour protéger Antoine en particulier", souligne par ailleurs Charles Ollivon qui sera accompagné, dans une troisième ligne de fer, par Grégory Alldritt et Anthony Jelonch, tous reconduits, tout comme Cameron Woki et Thibaud Flament juste devant eux. Le banc est, lui, articulé autour de six avants et deux arrières avec le polyvalent troisième ligne Sekou Macalou capable d'évoluer également à l'aile. Il n'a plus rejoué depuis le succès laborieux devant l'Uruguay (27-12) le 14 septembre. Ce ne sera pas de trop pour contrer l'énorme défi physique que les Boks vont imposer aux Bleus, un collectif "très costaud au centre du terrain" et "devant aussi", souligne Ollivon.

Les Sud-Africains ont réservé quelques surprises aux Français en optant pour une charnière Manie Libbok-Cobus Reinach plutôt que celle, attendue, composée de Handré Pollard et Faf de Klerk. Le vétéran Duane Vermeleuen, 37 ans, a été préféré à Jasper Wiese, pourtant titulaire contre l’Écosse (18-3) et l’Irlande (défaite 13-8).

Une victoire et les hommes de Fabien Galthié retrouveront les demi-finales, une première depuis l’édition 2011. Dans le dernier carré, les Bleus affronteraient le vainqueur du match entre l’Angleterre et les Fidji. Mais, auparavant, il faudra franchir la montagne sud-africaine.