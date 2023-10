"Thibaud avait toujours eu le maillot du XV de France à côté de son lit”

”Dans la construction de Thibaud, on n’est tous qu’un petit maillon dans son parcours, précise d’emblée Philippe De Witte. Il y a eu son encadrement familial, ses amis, ses entraîneurs avec des joies, des peines… Chacun dans son rôle, on a été un pion de la réussite. À ce titre, ses années à l’Asub Waterloo ne furent qu’une pièce du puzzle parmi tant d’autres. Pour ma part, je l’ai eu sous mon aile pendant quelques années. Ce que je retiens surtout et j’y crois très fort, c’est quand Eric, son papa, me disait qu’il avait toujours eu le maillot du quinze de France à côté de son lit et l’affiche de l’équipe sur le mur de sa chambre. Pour moi, la différence, elle se situe là. Quand tu plonges dans les bras de Morphée avec ces images, c’est ton subconscient qui travaille. Quand tous les soirs, au terme d’une journée où ton esprit a été occupé par mille choses et que tu as ces objets devant toi, sans le savoir, ton subconscient agit pendant des heures.”

Et l’ancien coach de Waterloo de prendre comme repères des sportifs prestigieux. “Je citerais l’exemple de grands sportifs comme Phelps, Lendl, Borg ou Agassi que j’ai appris à connaître au travers de nombreuses lectures. Après une minutieuse analyse, tu te rends compte que le pur talent et la dimension sportive n’interviennent que pour moitié ; le mental représente les 50 autres pour cent. Il y avait des nageurs qui étaient meilleurs que Michael Phelps mais la différence se faisait ailleurs. C’est la même chose pour Thibaud. Il y a quelque chose qu’il a construit depuis son enfance. Il s’endormait peut-être avec les yeux ouverts et se réveillait avec la vareuse tricolore. Si l’on croit aux forces du subconscient, on peut arriver à des résultats extraordinaires. Il ne s’endormait pas avec des livres axés sur le rugby, c’est son imaginaire qui œuvrait pour lui pendant la nuit. Il ne s’est pas créé un mental en affirmant telle ou telle tautologie mais il y a cru sans l’affirmer haut et fort. Il a été guidé par cela et l’histoire a germé et fait son chemin jusqu’aujourd’hui.”

"Thibaud a écouté son intuition guidée par son subconscient."

Philippe De Witte a toujours en mémoire un fait de jeu significatif. “Un rugbyman, quand il est au sol, ne simule pas. Ce n’est pas un joueur de football. Thibaud a grandi avec ce concept. Un jour, il reste au sol blessé, en pleurs. Il y a une vraie douleur. On vérifie qu’il n’y a pas de fracture, il est évacué sur le banc. Cinq minutes plus tard, il revient et demande de remonter sur le terrain avec un esprit de combattant qui ne lâche jamais rien tout en affichant une force tranquille visible et invisible. Dans tous ses choix, de clubs ou de pays, Thibaud a écouté son intuition guidée par son subconscient depuis ses premières années d’adolescent tout en entendant les avis des uns et des autres. Son père me disait qu’il faisait de la visualisation de l’avenir. Qui croit à cela ? Les plus grands coachs mettaient cela en place. Thibaud a réalisé cela tout seul.”

Même constat sur ces choix de carrière, analyse Philippe De Witte. “Avant de partir en Angleterre puis en Argentine, il y avait une voix qui lui disait : fonce. Si tu restes ici, tu ne deviendras pas professionnel, tu ne réaliseras pas tes rêves. Bouge-toi. Elle vient d’où cette voix ? C’est son subconscient qui lui dictait ses choix, de laisser ses copains, de découvrir de nouveaux univers. Et faire ces choix à 10-11 ans, c’est compliqué. Mais bien sûr, Thibaud avait aussi de solides aptitudes physiques. “Je l’avais mis en demi d’ouverture. Il avait un bon pied. Même s’il était filiforme, il était déjà hors norme avec des appuis fantastiques. Il avait une très bonne course et voyait les ouvertures. Il était malin et réfléchissait pour distiller le meilleur ballon possible. Il avait cette faculté de donner le ballon avant contact pour éclaircir le jeu. J’espère qu’il inspirera beaucoup de jeunes…”