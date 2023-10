Pour Sam Cane, un brassard de capitaine des All Blacks qui pèse si lourd

Devenir capitaine des All Blacks, l’équipe la plus scrutée au monde dans un pays où le rugby est une religion, n’est pas simple. La pression est immense. Le flanker des Chiefs a été choisi par le coach du XV néo-zélandais Ian Foster et porte désormais depuis trois ans le brassard en même temps que le maillot noir à la fougère argentée. Un honneur qui ne va pas sans quelques conséquences négatives, mais Sam Cane n’a pas toujours su prouver sa valeur réelle, surtout au début de son capitanat en pleine pandémie. Ses adversaires n’hésitent pas à clamer qu’il faut être plaqué par lui pour comprendre à quel point il est monstrueux. C’est l’un des joueurs les plus durs sur le terrain, mais s’il est respecté, c’est parce qu’il met toujours la priorité sur le collectif; il ne cherche pas la lumière. Sam Cane l’a encore prouvé, samedi soir, lors du match titanesque remporté 28-24 face à l’Irlande en quart de finale de la Coupe du monde.

Critiqué ces deux dernières années au point que son départ soit réclamé, il a gagné plus que du répit dans une finale avant la lettre en découpant vingt et un Irlandais, prostrés, le nez sur la pelouse, à l’issue du match, après avoir supporté sur leur râble un homme qui a été élevé à la rudesse des collèges et lycées de l’île du nord-est de la Nouvelle-Zélande du côté de Rotorua ou Gisborne.

Des lieux d’apprentissage où les jeunes Néo-Zélandais (parfois futurs professionnels) sont biberonnés au rugby depuis plus d’un siècle et où il n’est pas toujours évident de se frayer une place parmi la majorité des élèves d’origine maorie. Au fil des ans, Sam Cane a fait sienne la devise de ces collèges. "Virtus repulsae nescia" ou le courage ne connaît pas de défaite. À la pointe du triangle des All blacks lors du haka, le capitaine a lancé la démonstration de force en prélude au combat de titans qui suivit et avec le dénouement que l’on connaît…