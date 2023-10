Quand Maradona montrait la voie à l’essor du rugby argentin !

La présence de l’Argentine dans le dernier carré d’as du Mondial de rugby nous rappelle combien ce pays sud-américain a le sport dans le sang. Le football, bien sûr, qui est élevé au rang de religion. Avec Alfredo Di Stefano, Diego Maradona et Lionel Messi, l’Albiceleste a d’ailleurs donné naissance à trois des plus grands joueurs de l’histoire. Et l’équipe nationale a remporté trois Coupes du Monde. Mais le sport argentin a brillé sur bien d’autres terrains. Juan Manuel Fangio fut, dans les années cinquante, une véritable icône de la Formule 1, s’adjugeant cinq titres mondiaux et entrant même dans le langage courant. “Tu te prends pour Fangio ?” disaient les passagères anxieuses aux conducteurs trop audacieux ! En tennis, Guillermo Vilas et Gabriela Sabatini ont illuminé les courts internationaux durant de longues années. Carlos Monzon fut, dans les seventies, une légende du noble art. Et l’Argentine collectionne les grandes performances en basket, en hockey, en padel ou au polo. Certes, dans un pays où le culte du ballon rond défie la raison, les exploits des Pumas avec un ballon ovale peuvent surprendre. Mais, du côté de Buenos Aires et de Rosario, on joue au rugby depuis le XIXe siècle et, aujourd’hui, la plupart des stars de l’équipe nationale évoluent dans les grands championnats européens. Exactement comme en football. Et faut-il rappeler qu’avec sa main de Dieu, Diego Maradona avait montré le chemin de l’essai entre les poteaux…