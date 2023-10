Ces tensions géopolitiques qui font trembler les anneaux olympiques

Là, avec de nouvelles tensions en toile de fond et le spectre des dramatiques attentats des JO de Munich en 1972, le challenge s’annonce particulièrement complexe. Sur le plan sécuritaire, bien sûr. Mais aussi sur le plan diplomatique avec une ambiance qui s’annonce très pesante.

À l’heure actuelle, il se chuchote que les athlètes russes pourraient participer derrière une bannière neutre, au grand regret du président ukrainien Volodymyr Zelenski qui souhaiterait leur exclusion pure et simple. Et il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour deviner que, dans ce monde convulsé, les relations entre Israël et certains pays pro-palestiens pourraient aussi être à fleur de peau.

Les JO se veulent le symbole de la paix et de la fraternité dans le monde. C’est d’ailleurs le message subliminal du serment olympique. Osons croire que l’été prochain, à Paris, il ne sera donc pas question d’attentat, de violence, de boycott ou d’athlètes refusant de serrer la main d’un adversaire…