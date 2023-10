Retour sur le Red Bull Rampage 2023 : Cam Zink brille de nouveau dans les montagnes de l'Utah

L'Américain Cam Zink a une nouvelle fois volé la vedette en remportant la victoire pour la deuxième fois de sa carrière au Red Bull Rampage. Avec un score final de 95 points, il a montré qu'il avait toujours sa place parmi les meilleurs de ce sport. Une victoire significative pour Zink, qui n'avait plus remporté cette compétition depuis 13 ans.

Carson Storch competes at Red Bull Rampage in Virgin, UT, USA, on Oct 12, 2023 // Long Nguyen / Red Bull Content Pool // SI202310140225 // Usage for editorial use only // ©Long Nguyen / Red Bull Content Pool

Le Canadien Tom Van Steenbergen a pris la deuxième place avec un score de 89 points, suivi de près par l'Américain Carson Storch, qui s'est hissé à la troisième place avec 87 points.

Le Red Bull Rampage est une compétition unique en son genre. Les riders doivent travailler en équipe pour shaper leur propre ligne sur la montagne, y compris la construction de tous les sauts et drops. Ils n'ont que quelques jours pour accomplir cette tâche colossale, suivis de plusieurs jours d'entraînement avant la compétition elle-même. Chaque athlète a deux chances de descendre la montagne, et un jury attribue des points en fonction de leur performance.

Thomas Genon rides at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on 13 October, 2021. // Garth Milan / Red Bull Content Pool // SI202110140027 // Usage for editorial use only // ©Garth Milan / Red Bull Content Pool

Thomas Genon, qui a impressionné avec deux runs magnifiques, partage ses réflexions sur sa participation : « Deux courses, deux fois exactement ce que je voulais faire ! Bien sûr, j'étais nerveux. Qui ne l'est pas ? Mais je savais ce que je voulais et j'ai pu entrer sur la plate-forme de départ très concentrée grâce à une bonne préparation. La concurrence était forte. Mais ici, tout le monde se soutient. Participer au Red Bull Rampage, c'est une sorte de fraternité. On peut être complètement soi-même, aussi bien à côté que sur le vélo ! »

Thomas Genon celebrates at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on October 13, 2023. // Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool // SI202310130931 // Usage for editorial use only // ©Colin Kerrigan / Red Bull Content Pool

Un autre rider a marqué l'attention lors de cette compétition, et il s'agit de Bienvenido Aguado. Le jeune rider espagnol a impressionné les spectateurs et les juges avec un plan audacieux qu'il a exécuté avec succès lors de sa première descente. Même s'il n'a pas décroché une place sur le podium, Bienve a remporté trois prix incroyables. Il a été honoré du "Best Trick" pour son front flip irréel au-dessus du canyon gap, du "People's Choice" en raison de sa popularité auprès des fans, et du "McGazza Spirit Award" en hommage au regretté rider Kelly McGarry. Sa performance a été une véritable source d'inspiration pour tous les passionnés de VTT, montrant que le courage et la créativité peuvent être récompensés, même en l'absence d'une médaille.

Bienvenido Aguado Alba front flips at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on October 13, 2023. // Christian Pondella / Red Bull Content Pool // SI202310140024 // Usage for editorial use only // ©Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Le Red Bull Rampage est l'un des événements les plus emblématiques de l'histoire du VTT, existant depuis 2001. Il attire les passionnés de ce sport extrême du monde entier, tout en repoussant constamment les limites de ce qui est possible sur un vélo de montagne. Une année de plus, des performances irréelles de plus.

Résultats Red Bull Rampage 2023

Cam Zink / USA / 95.00

Tom Van Steenbergen / CAN / 89.00

Carson Storch / USA / 87.00

Brendan Fairclough / GBR / 86.66

Talus Turk / USA / 84.00

Kyle Strait / USA / 83.58

Emil Johansson / SWE / 82.83

Bienvenido Aguado Alba / ESP / 79.44

Thomas Genon / BEL / 77.41

Reed Boggs / USA / 76.73

DJ Brandt / USA / 73.51

Alex Volokhov / CAN / 72.00

Kurt Sorge / CAN / 69.66

Jaxson Riddle / USA / 68.00

Adolf Silva / ESP / 51.33

Szymon Godziek / POL / 0.00

Clemens Kaudela / AUT / 0.00

Emil Johansson rides at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on October 12, 2023. // Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool // SI202310130042 // Usage for editorial use only // ©Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

