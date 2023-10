Les Springboks ont rejoint les All Blacks en finale

Handre Pollard, le demi d’ouverture entré en cours de match et précieux comme… Stransky en 1995, fit la différence via ses coups de pied : “C’est incroyable. C’est un vrai soulagement. On était frustrés, on n’a pas été très bons ce soir, surtout en première mi-temps. On savait qu’il fallait qu’on soit forts. Bravo à l’Angleterre, les Anglais nous ont mis sous pression dans tous les secteurs. Mais on n’a rien lâché. C’est pour ça qu’on est là, en tant qu’équipe et en tant que nation. On a suivi notre plan de jeu. On a pris les actions les unes après les autres, minute par minute. Dans ces matchs, tu ne peux pas trop te projeter. Il nous a fallu un moment mais on a fini par y arriver. ” Le capitaine des Springboks Siya Kolisi, lucide, précisa néanmoins après le match que si tout le travail accompli a porté ses fruits, il faut reconnaître que notre match était vraiment moche, mais il faut aussi en passer par là pour être champions.”

"Je suis incroyablement fier de ce groupe"

Du côté des Anglais, le capitaine Owen Farrell ne pouvait évidemment masquer sa déception : “Je suis incroyablement fier de ce groupe. Le public a été incroyable aujourd’hui. Après une défaite difficile comme celle-ci, tout ce que je retiens, c’est ma fierté d’être anglais. On peut toujours refaire le match, mais l’Afrique du Sud est une équipe de très haut niveau. Elle l’a démontré tout au long de la Coupe du Monde. Je suis fier de ce que nous avons accompli ces deux dernières semaines, de ce que nous avons construit et de ce que cette équipe est capable de bâtir à partir de maintenant.”