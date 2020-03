En temps de crise, nous voyons des événements sportifs annulés quotidiennement. Toutes les grandes ligues de football ont été suspendues pendant une période de temps incertaine et l'EURO 2020… devient l'EURO 2021. Le seul sport apparemment non affecté par la situation actuelle est le e-sport, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le e-sport devient de plus en plus populaire.

Voici 5 raisons pour lesquelles le e-sport sera bientôt aussi populaire que le football

1. Le e-sport est une catégorie, pas seulement 1 jeu

Alors que le e-sport est souvent désigné sous un nom générique, il peut en fait être davantage considéré comme un regroupement de plusieurs sports. Il y a tellement de jeux qui sont joués professionnellement qu'il est presque garanti qu’il y ait un sport que vous conviendra. Cela peut aller des jeux de tir à la première personne comme Counter-Strike : Global Offensive ou les fantasy style MOBAs (Multiplayer online battle arena = arène de combat en ligne multijoueur) tels que League of Legends et Dota 2, ou encore les jeux de sport réels joués en version virtuelle.

2. Le public s’agrandit

Le e-sport s’est beaucoup popularisé au cours des 2 dernières décennies, car ils trouvent leur principale attraction avec la génération Internet. Le jeu e ligne est un passe-temps très prisé et cela ne fera que croître dans les années à venir. Le e-sport (et les jeux en général) sont également un moyen idéal pour les entreprises de cibler les milléniaux, qui sont difficiles à cibler par les médias classiques tels que la télévision ou la radio.

3. Les équipes sportives traditionnelles investissent dans le e-sport

Alors que certaines équipes sportives sont traditionnellement déjà actives dans plusieurs sports, comme le FC Barcelone et Galatasaray, de nombreuses autres équipes développent également un intérêt pour le e-sports. Les clubs de football recrutent des joueurs d'e-sport car les ligues de football mettent en place une variante en ligne de leurs ligues et certaines équipes de football telles que le PSG, Schalke 04 et le FC Copenhagen ont investi dans d'autres e-sports qui ne sont même pas liés au football.

4. Le e-sports est facile à suivre en direct

Alors que pour de nombreux sports, il peut être difficile de suivre les événements car ils nécessitent des abonnements, le e-sport est presque entièrement gratuit à regarder car pratiquement tous les jeux peuvent être facilement trouvés sur des sites de streaming populaires tels que Twitch et Mixer.

5. Les paris sportifs sur le e-sport

Les fans de paris sportifs ont évidemment remarqué une diminution des sports disponibles sur lesquels parier, car de nombreux événements sportifs sont annulés, mais pour le e-sport, peu de choses ont changé à cet égard. Les paris sur le e-sport ont augmenté au cours des dernières années, et encore plus de gens vont s’y intéresser désormais car la quantité d'autres sports disponibles est très limitée.

