Décidément, ce Mondial de pétanque la Marseillaise, ne se sera pas déroulé dans la joie et la bonne humeur. Après la bagarre générale de dimanche passé, où les Belges ont été pris à partie par une autre équipe suite à un différend par rapport au score du match, c'est cette fois une altercation violente entre un joueur et un spectateur qui a eu lieu.

France 3, qui rapporte les faits, explique que la dispute a éclaté lors d'un huitième de finale entre l'équipe formée par David Riviera, Jérémy Fernandez, Mickaël Bonetto et la triplette Christophe Borrely, "Kiki" Dubois et Mario Augugliaro. Alors que la première formation menait, le joueur "Kiki" Dubois a entendu des insultes venant des tribunes au moment où il s'apprêtait à lancer sa boule.

Après avoir joué, il a cherché à savoir qui lui lançait des noms d'oiseaux et se moquait de lui. Il est alors monté dans les tribunes pour s'expliquer avec le spectateur responsable, mais l'a apparemment violemment frappé. "Le joueur était très énervé, il a mis un coup à la tête d'un spectateur, par derrière. L'homme est tombé au sol, sonné", a rapporté un témoin de la scène à nos confrères de France 3. La foule s'est évidemment mêlée de l'incident, les pro-Dubois s'en prenant aux autres.

Les agents de sécurité ont finalement mis fin à la bagarre, et l'équipe de "Kiki" Dubois a ensuite été disqualifiée. L'organisation a, de son côté, déploré l'incident, promettant de renforcer la sécurité, et a ouvert une enquête pour en savoir plus.