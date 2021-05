Les amateurs de grimpe vont probablement trouver leur bonheur et de nouveaux challenges dans cette salle ouverte par Arkos, spécialiste des salles d’escalade. Le nouveau lieu s'étend sur 2800 mètres carrés et comprend notamment 170 mètres de murs, 200 blocs, une cantine, un magasin, une zone de yoga, une brasserie locale, une scène, une bibliothèque et un rooftop.

Sur les réseaux sociaux, Arkose promet aux Bruxellois un "temple de la grimpe et du chill". Avant de s'implanter dans la capitale belge, l'enseigne a déjà ouvert des "blocpark" (salle où les murs sont limités à 4,5 mètres) dans 12 villes de France.

Pas un as de la grimpe ? Tout le monde pourra y trouver son compte, à en croire les annonces d'Arkose. "Plus de 200 blocs du débutant à l’expert, renouvelés chaque semaine pour encore plus de plaisir", peut-on lire sur Facebook. "Les kids bénéficient d’un espace dédié et sécurisé pour découvrir la grimpe à leur rythme."

La salle est toujours en cours d'aménagement dans l'allée verte du quartier du Canal à Bruxelles. L'inauguration est prévue le 15 juin prochain, si la situation sanitaire le permet. Ça vous laisse le temps de vous échauffer.