Le skipper français Yannick Bestaven à la barre du Maître Coq IV continue de creuser l'écart sur premier poursuivant Charlie Dalin (Apivia) dans la 9e édition du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, qui aborde son dernier tiers de course. Le Français comptait mardi matin 209 milles nautiques d'avance (387 km) sur Dalin au pointage de 9h00 (belges). "J'ai dormi comme jamais hier. Et en dormant, j'ai grappillé 40 milles sur Charlie. Ça me réussit de faire la sieste ! Le vent n'a pas bougé d'un iota, le bateau cavalait tout seul" a confié Bestaven avant d'aborder l'anticyclone étalé dans le nord des îles Falklands.

Le troisième Thomas Ruyant (LinkedOut) a lui choisi une option différente de ses deux concurrents. Il a décidé de contourner l'anticyclone par l'ouest. Il pointait à 341,6 milles (633 km) du leader.

Onze bateaux avaient franchi le cap Horn mardi matin et la bagarre pour les places d'honneur s'annonce très indécise.

- Classement mardi à 09h00 belges : 1. Yannick Bestaven (Fra/Maître Coq IV) à 6.235,8 milles de l'arrivée 2. Charlie Dalin (Fra/Apivia) à 209,2 milles du premier 3. Thomas Ruyant (Fra/LinkedOut) 341,6 4. Damien Seguin (Fra/Groupe Apicil) 439,9 5. Benjamin Dutreux (Fra/OMIA-Water Family) 636,4 6. Louis Burton (Fra/Bureau Vallée 2) 653,9 7. Jean Le Cam (Fra/Yes we Cam !) 742,5 8. Maxime Sorel (Fra/V And B Mayenne) 764,9 9. Giancarlo Pedote (Ita/Prysmian Group) 769,1 10. Boris Herrmann (All/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 795,3