Le triathlète namurois Julien Deneyer a établi jeudi un nouveau en record en atteignant Paris 52h30 après avoir quitté Londres. Il devient ainsi le nouveau recordman de l'Enduroman Arch to Arc, considéré par beaucoup comme le défi ultime en matière d'endurance.

Parti du centre de Londres mardi sur le coup de 03h00, l'ophtalmologue de profession a d'abord parcouru les 140 km qui le séparaient de Douvres en 15h52 en courant. Après une pause d'un peu plus de 8 heures pour dormir et s'alimenter, il a ensuite traversé la Manche à la nage, soit quelque 60 km en 13h14. A peine plus de 2h plus tard, il s'est élancé dans la dernière étape de l'épreuve de tous les extrêmes: effectuer les quelque 300 km qui séparent Calais de l'Arc de Triomphe Paris à vélo. Une prouesse à elle seule qu'il a également effectuée dans un temps de 12h55.

Avec un chrono final de 52h30, Julien Deneyer devient le premier Belge et 42e sportif à réussir à boucler le célèbre Enduroman Arch to Arch. Il établit également le nouveau record de l'épreuve, qui était détenu depuis 2016 par le Français Cyril Blanchard, en 59h56.

La victoire est d'autant plus belle pour le triathlète qu'il avait dû renoncer à boucler le défi en octobre dernier après environ 2 heures de nage, en raison de graves problèmes rénaux.