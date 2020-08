L'Australienne Chloe McCardel, 35 ans, a traversé la Manche entre l'Angleterre et la France à la nage pour la 35ème fois dimanche, selon les médias britanniques. Elle a ainsi battu le record du Britannique Kevin Murphy, qui avait réalisé cette performance à 34 reprises. McCardel est partie samedi soir de Kent et a couvert les quelque 35 km en 10 heures et 40 minutes. Cependant, McCardel n'a pas battu le record féminin détenu par la Britannique Alison Streeter, aujourd'hui âgée de 56 ans, qui a effectué la traversée à 43 reprises.

McCardel a dû faire face à des violences domestiques dans le passé, et cela lui a même valu un stress post-traumatique. Elle veut utiliser l'attention médiatique engendrée par sa prestation pour mettre en lumière ce type de violence contre les femmes. "Je suis fière d'être une voix pour celles qui n'en ont pas", a déclaré l'Australienne.

© AFP



Elle veut maintenant célébrer son succès avec son équipe en Angleterre. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi que les voyageurs en provenance de France, des Pays-Bas et d'autres pays sont tenus de passer deux semaines en isolement lorsqu'ils rentrent dans le pays, à partir du samedi. Mais McCardel dit qu'elle ne devrait pas être mise en quarantaine, même si elle a débarqué brièvement en France.

Auparavant, la nageuse avait obtenu du gouvernement australien une dérogation à l'interdiction de voyager pour lui permettre de se rendre au Royaume-Uni.