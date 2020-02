Le Congrès de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) se tiendra en juin à Anvers.

Il devait initialement se dérouler à Shanghai, mais a été délocalisé des bords du fleuve Huangpu à ceux de l'Escaut en raison de l'épidémie de coronavirus partie de Wuhan, qui s'étend à présent dans toute la République populaire...

"Le Congrès de 2020 est déplacé de Shanghai à Anvers. Les restrictions de voyage dues au virus corona n'offrent en effet pas assez de temps pour tout préparer", a annoncé l'IBSF dans un communiqué mercredi.

"Il n'y a pas d'autre changement. Le planning demeure identique, avec un congrès préliminaire le 20 juin, et le congrès proprement dit le 30".

"L'IBSF remercie la fédération chinoise pour l'excellent travail effectué en préparation du congrès, et pour la compréhension dont elle a fait preuve face à cette décision. Elle remercie également la fédération belge de bobsleigh et de skeleton pour son dévouement dans la recherche d'un autre lieu, et sa volonté d'organiser le congrès IBSF 2020 à Anvers. "