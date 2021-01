Des alpinistes népalais réussissent l'exploit d'atteindre le sommet du K2 en hiver Omnisports Sabine Verhest

© Shutterstock

C’est un véritable exploit de l’himalayisme que viennent de réaliser dix alpinistes népalais: l’ascension hivernale du K2, deuxième sommet le plus élevé de la planète et dernière montagne de plus de 8 000 mètres (8 611 mètres d’altitude) à n’avoir jamais été gravie en cette saison. Nirmal Purja, Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Mingma G, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa, Dawa Tenjing Sherpa voulaient se retrouver à 10m du sommet, samedi, pour former un groupe et atteindre le toit du K2 ensemble, a annoncé l'un des chefs d'expédition, Chhang Dawa Sherpa.