L’épidémie de coronavirus a mis en lumière les défaillances et les fragilités de nos sociétés. Quelles leçons notre pays peut-il en tirer ? Quels changements pourraient être mis en œuvre sans attendre et pour être opérationnels dans un horizon de cinq ans ? Notre série se penche aujourd'hui sur le monde du sport.

Les effets de la crise du coronavirus sur le sport ont été et sont multiples et d’une ampleur jamais vue. On évoque de probables faillites de clubs, la fin des transferts ronflants, une diminution du salaire des stars du foot ou de la Formule 1, une chute du prize money dans les tournois de tennis ou de golf...