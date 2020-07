Omniprésent dans les hautes sphères sportives belges, le psychologue de la performance Jef Brouwers nous donne son interprétation quant aux révélations d’anciennes gymnastes ayant évolué au centre de haut niveau de Gand et qui reprochent aux entraîneurs français Yves Kieffer et Marjorie Heuls un comportement et un discours inadaptés.

(...)