Omnisports Judo: Matthias Casse (-81 kg) remporte son premier tournoi en Grand Chelem BELGA

Matthias Casse, 22 ans, a remporté le prestigieux tournoi de judo de Paris, classé dans la plus haute catégorie (Grand Chelem) dimanche au palais omnisports de Paris-Bercy. En finale de la catégorie des moins de 81 kg, le N.2 mondial et vice-champion du monde a battu Sharofiddin Boltaboev (IJF 18). La décision est tombée après 1:01 dans le golden score quand l'Ouzbek a écopé de sa 3e pénalité pour non combativité, synonyme d'élimination.