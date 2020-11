À seulement 48 ans, l'ancien rugbyman international français Christophe Dominici est décédé brutalement. Il a été retrouvé mort dans le Parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine en région parisienne selon les informations de l'AFP.

Dominici est l'une des grandes gloires du rugby français des années 90 et 2000. Passé par Toulon, d'où il était originaire et le Stade Français, c'est surtout en Équipe de France (67 sélections) qu'il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Il a notamment fait partie de l'équipe qui est venue à bout des All-Blacks néo-zélandais lors d'une demi-finale historique de la Coupe du monde 1999 inscrivant un essai.

"C'est avec une immense tristesse et un profond déchirement que le Stade Français apprend la disparition de Christophe Dominici", a indique le club dans lequel Dominici a disputé plus de 140 rencontres, dans un communiqué ce mardi.