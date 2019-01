1 Vidéo

Fédé à l’encadrement, organisateur, contrats: pourquoi le combat Booba-Kaaris a de grandes chances d’avoir vraiment lieu en Belgique

Ce qui est impossible en France l'est bien en Belgique. Toutes les personnes contactées sont formelles : l’organisation de la joute de MMA entre les deux rappeurs est non seulement possible, mais surtout bien avancée…