La 50e édition du marathon de New York qui devait se courir le dimanche 1er novembre 2020 a été officiellement annulé à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi l'association New York Road Runners, qui organise l'événement.

C'est la seconde fois que le plus populaire des grands marathons urbains est annulé. En 2012, le passage de l'ouragan Sandy avait déjà contraint les autorités à renoncer à faire disputer la course de 42,195 km qui avait vu le jour en 1970.

Après le marathon de New York, c'est un autre grand marathon populaire celui de Berlin qui a annoncé mercredi l'annulation de son édition 2020, là encore en raison de la pandémie de Covid-19. Il aurait dû se courir le dimanche 27 septembre. "Malgré tous nos efforts, il n'est actuellement pas possible d'organiser le BMW Berlin-Marathon avec son charme berlinois habituel. Le plaisir, la joie, la santé et le succès sont des attributs qui caractérisent le BMW Berlin-Marathon, mais nous ne sommes pas en mesure de garantir tout cela pour le moment", peut-on lire sur le site des organisateurs.

Le parcours du marathon de Berlin est très apprécié des meilleurs coureurs du monde. Six des sept meilleurs performances homologuées de tous les temps ont été réalisées sur celui-ci dont l'actuel record du monde du Kenyan Eliud Kipchoge (2h01:39) le 16 septembre 2018.