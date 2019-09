Les critiques fusent quant à l'organisation des Mondiaux d'athlétisme à Doha, sous un soleil de plomb et une chaleur caniculaire.

"Complètement irresponsable". En deux mots Roel Parys, le médecin de la délégation belge présente aux championnats du monde d'athlétisme, a exprimé son opinion de praticien sur l'organisation du marathon féminin des championnats du monde, dans la nuit de vendredi à samedi au coeur de la fournaise de Doha.

Il venait d'apporter les premiers soins à Hanna Vandenbussche qui avait été contrainte à l'abandon peu avant le 15e des 42,195 km de la course. "Avec cette température de 32 degrés et un taux d'humidité de 75%, la transpiration ne s'évapore pas et reste collée à la peau. La température du corps s'élève. Il surchauffe. Du coup, le coeur doit produire de plus en plus d'efforts, le rythme de course s'effondre et les crampes musculaires se produisent." "Hanna (Vandenbussche) a été victime de ces symptômes. Elle a arrêté juste à temps. Elle commençait à perdre sa lucidité. Manuela (Soccol) est un plus petit gabarit et souffre moins car elle a plus petit volume." "De plus, nos deux athlètes avaient été invitées la semaine dernière à disputer. Elles n'ont vraiment pas eu le temps de se préparer correctement à cette chaleur. Il y a moyen d'y arriver mais cela prend des semaines et c'est prévu dans la perspective des JO de Tokyo (où les conditions pourraient s'avérer similaires)", a conclu le Dr Parys qui reviendra samedi prochain assister au marathon des messieurs dans lequel Thomas De Bocht défendra les couleurs belges. "Il aura eu huit jours de plus pour s'acclimater. C'est déjà ça."

"Une catastrophe"

Le recordman du monde du décathlon Kevin Mayer a porté samedi un jugement très sévère sur la tenue des Mondiaux d'athlétisme à Doha, en évoquant "une catastrophe". Celui-ci a pointé à la fois les températures caniculaires et la faible affluence dans les tribunes du Khalifa stadium lors de la première journée vendredi.

"On voit tous que c'est une catastrophe, qu'il n'y a personne dans les tribunes, a déclaré le champion du monde en titre français qui entrera en lice mercredi. La chaleur n'est pas du tout adaptée, il y a eu près de 30 abandons sur le marathon dames (vendredi, ndlr). C'est triste. Il faut laisser la place à la raison et plus se concentrer sur la passion sinon j'aurais boycotté ces Championnats."

"Je suis ici et je ne pense qu'à mon décathlon et pas à ce qu'il y a autour mais je n'en pense pas moins", a-t-il ajouté. "On n'a pas vraiment mis les athlètes en avant en organisant les Championnats ici, on les a mis en difficulté. A nous de ne pas faire les princesses et d'y arriver mais c'est sûr que l'on n'est pas du tout dans les bonnes conditions pour faire des performances." Sur les 68 partantes du marathon dames couru dans la chaleur étouffante de Doha (environ 32 degrés et 73% d'humidité), malgré un départ donné en pleine nuit, 28 ont abandonné. La dernière a fini à plus de trois quarts d'heure de la médaillée d'or.