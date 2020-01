Le légendaire arrière des Lakers est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche.

Retraité des parquets depuis 2016 et un match d'anthologie contre le Jazz, Kobe Bryant était une légende, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Retour sur certains des meilleurs moments de sa carrière.

81 points

Kobe Bryant est le seul joueur de l'histoire, avec Wilt Chamberlain à une autre époque, à avoir dépassé la barre des 80 points en un match.

C'est le 22 janvier 2006, il y a donc 14 ans et 4 jours exactement, que Kobe a marqué l'histoire contre les Suns.

Alors qu'il a "seulement" marqué 26 points en première mi-temps, Bryant prend feu dans le 3e quart-temps plantant 27 points ! Il continua son récital dans le dernier quart, et finira avec 81 points. La 2e meilleure marque au scoring de l'histoire de la NBA.

Quelques semaines après l’exploit, Bryant déclara ceci : « Cela peut paraître dingue à dire, et je pense que la plupart des gens trouveront ça dingue, mais inscrire 81 points ne m’a pas surpris ». Mamba mentality.



Le tendon d'achille

Le 12 avril 2013, lors d'un match contre les Warriors, Bryant attaque le panier et est victime d'une faute et s’écroule. Rupture du tendon d’Achille. N'importe quel autre joueur serait sorti, mais pas Kobe Bryant qui tira les 2 lancers sur 1 jambe et les réussit.

En pleurs à la fin de la rencontre, KB24 explique qu'il ne voulait pas "laisser aux Warriors le soin de choisir qui allait tirer les lancers".



62 points.. en 3 quart-temps

A peine un mois avant d'aller enfiler 81 points aux Suns, Black Mamba avait déjà marqué la NBA.

Le 20 décembre 2005 à Dallas, Kobe inscrit 62 points en 3 quart, là où Dallas ne marquera que... 61 points ! La première fois dans l'histoire qu'un joueur seul met plus de points en 3 quart-temps qu'une équipe.

Ce soir là il aurait sûrement pu marquer encore plus de points, mais Phil Jackson en a décidé autrement car le match était plié, Kobe n'allait pas jouer du dernier quart malgré les " We want Kobe " venus des tribunes du Staples Center

Les Finales 2009

En 2009 les Lakers affrontent le Magic d'Orlando en finale NBA. Dès le premier match de la série, Kobe donne le ton : 40 points, 8 rebonds et 8 assists pour une victoire facile des Angelinos. S'en suit une série incroyable où Kobe ne laissa aucune chance au Magic.

Bien entendu, il est élu MVP des Finales, sans contestation.

Sans oublier que Kobe offra à la Belgique une première bague NBA cette année là, en effet DIdier Mbenga faisait partie du roster des Lakers.

Son dernier match en carrière

Le dernier match de sa carrière, Kobe allait le jouer le 14 avril 2016 contre le Jazz au Staples Center.

Devant un public acquis à sa cause qu'il n'allait pas décevoir pour la dernière de son "Farewell Tour".

Après une première mi-temps ponctuée de 22 points, Bryant va prendre, à nouveau, feu dans la deuxième mi-temps: 38 points à 15/30 en deuxième mi-temps, 23 dans le dernier quart-temps et pour ponctuer le tout, une série incroyable de 12 points en 130 secondes. Sans oublier bien entendu, la victoire pour ses Lakers.

Tout simplement, merci Kobe.