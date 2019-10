Aux derniers championnats du monde d’athlétisme au Qatar, une jeune femme couverte d’un foulard et d’un body noir de la tête aux pieds est arrivée dernière du 400 mètres haies, à 15 secondes de la première. Pourtant tout le stade Khalifa s’est levé et l’a acclamée. Elle s’appelle Mariam Farid, a 21 ans et venait de battre, devant son public, son record personnel.