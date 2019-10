La deuxième journée de l’heptathlon a débuté à Doha...

Notre compatriote, championne olympique, du Monde et d'Europe en titre vise une nouvelle médaille d'or mondiale, mais Katarina Johnson-Thompson est dans la forme de sa vie. Après la première journée, la Britannique comptait 96 points d'avance sur notre compatriote. Au menu de cette deuxième journée, la longueur, le javelot et le 800m pour conclure.

Javelot (épreuve 6): avantage Nafi...

L’ordre d’apparition sur la piste de Nafi Thiam et Katarina Johnson-Thompson s’intervertit au javelot. Moins performante que la Belge, la Britannique débuta son concours avec un lancer à 42,21 m, soit à 71 cm de son modeste record personnel (42,92 m). Après la perf de la Néerlandaise Oosterwegel (54,01 m), ce fut au tour de Nafi de s’avancer vers l’aire de lancer, mais sa première tentative se révéla nulle ! Un peu plus tard, Katarina Johnson-Thompson signa un nouveau record personnel (son troisième dans cet heptathlon mondial !) avec… 43,93 m. Un gain de 1,01 m par rapport à sa référence précédente prouvant qu’elle était en excellente forme. À son deuxième essai, Nafi réussit 48,04 m. Mieux, mais encore insuffisant pour notre championne olympique ! Avant que la Belge ne quitte la piste, blessée…

C’est donc à la longueur que Nafi Thiam et Katarina Johnson-Thompson ont repris leur magnifique duel à l’heptathlon. Première des deux en bout de piste, la Namuroise a assuré pour son entrée dans ce concours avec un saut à 6,25 m, tout à fait perfectible compte tenu du fait que Nafi n’était pas sur la « planche » au moment de prendre son envol, soit un déficit de… 25 cm ! Même constat pour KJT, dont la première tentative fut mesurée à 6,32 m. Stress et suspense étaient bel et bien au programme de cette fin d’après-midi. Le deuxième essai de notre championne olympique fut un peu meilleur, à 6,35 m, mais manquait de ce côté aérien qu’on lui connaît, ce qui n’échappa pas à la Britannique. Et celle-ci se libéra littéralement avec un deuxième saut à 6,77 m ! Poussée dans ses retranchements, Nafi Thiam dut malheureusement se contenter d’un troisième saut à 6,40 m (soit 975 points) en raison d’un problème de marques car, une fois de plus, elle n’était pas sur la "planche"… Lle troisième essai de la Britannique fut un nul mais, avec 6,77 m, elle a engrangé 1.095 points, soit 120 de plus que notre Nafi.