La Belgique a pris la 6e la place en finale du relais 4X400m, la première de l'histoire disputée aux championnats du monde d'athlétisme, dimanche au stade Khalifa à Doha, au Qatar. L'or est revenu aux Etats-Unis avec un nouveau record du monde en 3:09.34.

Le quatuor de Jacques Borlée - Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus et Kevin Borlée -, placé à l'intérieur au couloir 2, a été rapidement distancé, et a pris la 6e place à l'arrivée avec un nouveau record de Belgique en 3:14.22, effaçant la marque de 3:16.16 réussi la veille en séries.

La Jamaïque a pris la 2e place en 3:11.78 et le Bahrein prend la médaille de bronze en 3:11.82. La Grande-Bretagne est 4e (3:12.27) devant la Pologne (3:12.33), le seul pays à ordonner deux hommes puis deux dames au lieu de un homme, deux dames et un homme pour les autres.

Samedi en séries, Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet et Dylan Borlée, dans cet ordre, avaient obtenu la seconde place qualificative au temps. Ils avaient pris la 4e place de leur série au terme d'une course qui a vu la Belgique battre le record de Belgique (3:16.16) et assurer sa place aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain (24 juillet-9 août).