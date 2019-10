Les Belgian Tornados ont décroché la médaille de bronze du relais 4x400 m messieurs des championnats du monde d'athlétisme, dimanche à Doha au Qatar. Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée ont couru en 2:58.78, à 20 centièmes de leur record de Belgique (2:58.52). Les Etats-Unis se sont imposés en 2:56.69, la Jamaïque a pris la médaille d'argent en 2:57.90.

Les Belgians Tornados, qui avaient gagné leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo en se qualifiant pour la finale, ont remporté leur première médaille dans les Mondiaux en plein air, à l'occasion de leur 6e finale consécutive.

Le relais 4x400 m belge, qui était privé pour ses Mondiaux de Jonathan Borlée, blessé, avait auparavant terminé 4e des Mondiaux en plein air en 2009, 2011, 2013 et 2017 et 5e des Mondiaux 2015. Aux Jeux Olympiques, les Belgian Tornados, champions d'Europe en titre, ont pris la 4e place en 2008 à Pékin, la 5e place en 2012 à Londres et la 4e place en 2016 à Rio, où le record de Belgique avait été battu.

C'est la huitième médaille belge dans des championnats du monde en plein air.

Les Belges quittent les Mondiaux de Doha avec deux médailles dans les valises. Nafi Thiam avait décroché la médaille d'argent de l'heptathlon.