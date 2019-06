2 Vidéo

24H du Mans: Toyota double, Vandoorne 20e Belge sur le podium absolu

Victoire et titre mondial pour Fernando Alonso, Sebastien Buemi et Kazuki Nakajima. José-Maria Lopez fait perdre la N°7 partagée avec Mike Conway et Kamui Kobayashi en crevant à une heure de l'arrivée. Coup d'essai coup de maître pour Stoffel Vandoorne, 20e Belge à monter sur le podium général au volant de sa BR1-AER SMP.