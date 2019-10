“Je sais que Nafi apprécie les courses de haies et, si on imagine qu’elle soit prête à fournir tout le travail nécessaire en amont pour s’y spécialiser, je pense qu’elle pourrait faire des performances très appréciables”, explique Jonathan Nsenga, le détenteur du record national du 110 m haies et entraîneur d’Anne Zagré. “Bien sûr, il y aurait des choses à perfectionner au plan technique, notamment au niveau des bras. (...)