Quel sportif a généré le plus de revenus financiers l’an dernier ? Lionel Messi ? Cristiano Ronaldo ? Lewis Hamilton ? Novak Djokovic ? Ou bien encore l’une ou l’autre vedette de la NBA ?

En fait, vous n’y êtes pas. Mais pas du tout. Au sommet de ce podium, on retrouve en réalité la star des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor : ce dernier est considéré comme le sportif le mieux payé au monde en 2020, avec environ 180 millions de dollars de revenus, notamment grâce à ses activités commerciales, rapporte le magazine Forbes.

L’Irlandais de 32 ans n’a pourtant livré… qu’un seul combat en 2020, empochant la coquette somme de 22 millions de dollars avec sa victoire face à Donald Cerrone. Les 158 millions restants proviennent donc de ses activités commerciales, notamment la vente de ses parts d’une marque de whisky.

Né en juillet 1988 à Dublin, Conor McGregor, surnommé "The Notorious" , en impose malgré sa relative petite taille, un mètre septante-cinq. Charismatique, un tempérament volcanique, une barbe imposante et de nombreux tatouages sur le corps, McGregor est devenu au fil des années une des figures les plus médiatiques et rentables des arts martiaux mixtes. Ses combats attirent les foules et dopent les audiences audiovisuelles. Au début de sa carrière, la précarité était pourtant de mise puisque McGregor dépendait alors de l’aide sociale irlandaise.

Une réussite sportive et financière qui ne l’a pas vraiment assagi : McGregor a en effet le coup de poing facile… en dehors des rings, ce qui lui a valu déjà plusieurs démêlés avec la justice.