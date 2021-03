L’athlète de 21 ans a franchi au premier essai des barres à 2,10m, à 2,15m et à 2,19m. À la hauteur suivante, 2,23m, Thomas Carmoy, qui possède un record à 2,28m, a connu une grosse frayeur avec deux échecs puis, heureusement, un troisième essai parfaitement réussi lui permettant de conserver la 6e place provisoire. À 2,26m, l’élève de Marc Muryn a alors réussi un premier essai magnifique. Bras levés sur le tapis de réception, il semblait avoir retrouvé confiance ! Et surtout, assuré de finir au pire cinquième, il montait sur le podium… provisoire, seuls Tamberi et Nedasekau ayant fait aussi bien à cette hauteur.

À 2,29m, Gianmarco Tamberi a pris l’ascendant sur ses concurrents avec un premier essai réussi d’emblée, Nedasekau passant, lui, au second. L’Allemand Potye ayant échoué à trois reprises, Thomas Carmoy, assuré de finir troisième, a tenté de rester dans le coup mais il a échoué face à son record personnel à trois reprises. Il n’empêche, quelle belle médaille pour le Carolo !