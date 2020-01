Le club français d'Angers a été exclu de la Coupe d'Europe ETTU, l'Europe Cup, pour avoir volontairement perdu un match de poules. Les Loups d'Angers ont en effet perdu sciemment un match de la phase de groupe de la Ligue des Champions de tennis de table (m) pour pouvoir terminer troisièmes de leur poule et être reversés en Coupe ETTU. Ils devaient y retrouver Nino Prague, tombeur de Sokah Hoboken.

Une sortie dans la presse d'un des joueurs d'Angers, Thomas Salat, a créé la polémique. Salat a en effet avoué avoir reçu la consigne de s'incliner volontairement. La manoeuvre n'est cependant pas inhabituelle lorsque les clubs font tourner leur effectif lors des dernières rencontres de poules, mais elle a poussé les responsables de l'ETTU, l'Union européenne de tennis de table, à exclure les Angevins de la Coupe d'Europe. "Alors que la Fédération Européenne de tennis de table avait qualifié les Loups d'Angers pour le tirage au sort des quarts de finale de l'Europe Cup contre le club de Prague (ou Hoboken), elle a décidé, suite aux propos parus dans la presse à l'occasion du match de Coupe d'Europe en Espagne, de sanctionner le club pour la saison en cours", a expliqué Angers dans un communiqué repris dans la presse locale. "Si sur le fond le club conteste cette décision, il n'exercera aucun recours, faute d'en avoir les moyens financiers et surtout pour permettre de tourner la page et de se concentrer sur le championnat de Pro A". Angers n'avait pas envoyé ses meilleurs joueurs pour disputer un match à Irun le 10 décembre. Face aux cadors russes notamment, il est plus intéressant pour certains clubs d'être reversés en Europe Cup, plus abordable sportivement et financièrement. Angers avait tenté d'éteindre dans l'incendie en publiant un communiqué expliquant que "dans toute son histoire, le club des Loups d'Angers de tennis de table n'a jamais demandé à un de ses joueurs de perdre volontairement un match ce qui serait totalement contraire à l'Esprit Sportif qui l'anime. Le club rejette donc toute responsabilité dans les propos tenus, qui n'engagent que leur auteur et qui portent gravement atteinte à l'image du club". Sokah Hoboken a été éliminé au 4e tour de l'Europe Cup par les Tchèques. Après une défaite à domicile (1-3) le 11 décembre, Hoboken s'était imposé à Prague (2-3), mais a été éliminé. L'ETTU n'a pas encore communiqué le programme adapté des quarts de finale de l'Europe Cup messieurs.