Du changement dans les classements WTA et ATP: Tsitsipas prend la 3e place de Nadal, Goffin monte à la 19e place et Elise Mertens à la 16e

Elise Mertens monte à la 16e place et reste n°1 en double

Demi-finaliste du tournoi de San Jose en Californie et malgré son élimination au premier tour aux Jeux Olympiques, Elise Mertens a gagné une place au classement WTA publié lundi où elle figure désormais en 16e position.

Elise Mertens, 25 ans, conserve par ailleurs sa première place en double devant la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, sa partenaire sur le circuit, qui progresse de deux rangs.

Trois joueuses du top 20 dans le classement en simple ont perdu des places, la Canadienne Bianca Andreescu (8e, -3), la Roumaine Simona Halep (13e, -3) et l'Américaine Serena Williams (20e, -4). Le recul de cette dernière profite directement à la numéro 1 belge dont le meilleur classement reste une 12e place en novembre 2018.

Côté belge encore, c'est un léger recul sauf pour Alison Van Uytvanck (60e, +1). Kirsten Flipkens (-3) est 108e, Greet Minnen (-2) 113e, Maryna Zanevska (-3), 118e et Ysaline Bonaventure (-1) 128e.

Victorieuse à Cluj Napoca dimanche en Roumanie, Danielle Collins grimpe de 8 places pour occuper le 28e rang. Sa finaliste, la Russe Daria Kasatkina progresse de 4 places, elle est juste devant 27e.

Stefanos Tsitsipas dépossède Rafael Nadal de la 3e place, Goffin désormais 19e (+1)

Stefanos Tsitsipas occupe lundi le meilleur classement de sa carrière. Le Grec de 22 ans est désormais 3e mondial au ranking publié par l'ATP, faisant tomber Rafael Nadal en 4e place. Les deux premiers rangs sont toujours occupés par le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev. Si David Goffin n'a plus joué depuis la mi-juin et le tournoi de Halle en raison d'une blessure à la cheville, le numéro 1 belge a grimpé d'une place et est désormais 19e. Le Liégeois profite de la chute de sept places du Français Gaël Monfils (désormais 24e).

Jannik Sinner, vainqueur à Washington, a réalisé la très bonne affaire dans le top 20 mondial. Le talentueux joueur italien, 19 ans, est désormais 15e avec un gain de neuf places, son meilleur classement en carrière.

Son adversaire en finale, l'Américain Mackenzie McDonald, a signé la progression de la semaine, passant de la 107e à la 64e position avec un bond de 43 places.

Côté belge, Zizou Bergs reste in extremis dans le top 200 (ATP 199) alors que Kimmer Coppejans a grimpé de deux places (ATP 210) Suivent Ruben Bemelmans (ATP 224) et Michael Geerts (ATP 317).

Le circuit principal va poursuivra sa tournée nord-américaine en vue de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison. Les Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati sont prévus les deux prochaines semaines. David Goffin doit d'ailleurs effectuer son retour à la compétition dans l'Ohio.