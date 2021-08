WTA Montréal: Elise Mertens éliminée en quarts de finale en double avec Aryna Sabalenka

Elise Mertens, avec Aryna Sabalenka, a été éliminée en quarts de finale du double du tournoi WTA 1000 de Montréal, joué sur dur et doté de 1.835.490 dollars, vendredi. La paire belgo-biélorusse s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-2 en 58 minutes contre la paire canado-brésilienne Gabriela Dabrowski et Luisa Stefani, tête de série N.5. Pour une place en finale, Dabrowski et Stefani seront opposées à la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakhe Elena Rybakina ou la paire composée de la Norvégienne Ulrikke Eikeri et l'Américaine Catherine Harrison.

En simple, la numéro 1 belge, 16e mondiale et tête de série N.9, avait été éliminée au premier tour face à l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71) sur le score de 6-3, 7-5.