Rafael Nadal annonce mettre fin à sa saison

"Bonjour à tous: je voulais vous dire que malheureusement je dois mettre un terme à ma saison 2021. Sincèrement, je traverse une année où je souffre beaucoup plus du pied que je ne devrais", écrit l'Espagnol de 34 ans sur son compte Twitter.

"Je travaillerai aussi dur que possible pour trouver une solution à ce problème ou du moins de l'améliorer afin de pouvoir continuer à avoir des options pour les années suivantes" a ajouté encore le Majorquin. "Je suis convaincu qu'avec la récupération du pied et évidemment un effort quotidien très important, on peut y arriver. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, votre compréhension et toutes vos marques d'affection, qui sont très importantes et encore plus dans des moments difficiles comme ceux-ci. Je vous promets que je vais travailler dur pour essayer de continuer à profiter de ce sport encore un peu".