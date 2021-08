US Open : Alison Van Uytvanck éliminée dès le premier tour

Elise Mertens sauve 6 balles de match et se qualifie pour le 2e tour de l'US Open: "C'était mauvais"

Elise Mertens (WTA 16/N.15) a dû sauver six balles de match, réparties dans deux sets différents, pour venir à bout de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) après trois manches disputées - 3-6, 7-6 (5), 7-6 (5) - et 3h34 de jeu au premier tour de l'US Open, lundi à New York.