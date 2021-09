Coupe Davis: la Belgique en Bolivie sans Goffin et Coppejans, première sélection pour Bergs et Geerts

David Goffin (ATP 30) et Kimmer Coppejans (ATP 208) sont les grands absents de la sélection pour cette rencontre qui se jouera sur terre battue à Asuncion, au Paraguay, vu la situation sanitaire en Bolivie. "David et Kimmer ne peuvent participer à cette rencontre contre la Bolivie pour des raisons familiales", explique Johan Van Herck dans un communiqué de la fédération. "Nous voyagerons donc au Paraguay avec deux débutants : Zizou et Michaël. Les deux joueurs réalisent une très bonne saison. Ils sont très motivés de jouer et seront bien encadrés par les joueurs expérimentés de Coupe Davis Ruben, Joran et Sander. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour gagner afin que la Belgique se qualifie pour les Qualifiers de la Coupe Davis l'année prochaine et ainsi jouer à nouveau au plus haut niveau".

Une victoire face à la Bolivie est nécessaire pour avoir le droit de disputer les qualifications pour l'édition 2022 de la Coupe Davis. Le perdant devra disputer les barrages pour le Groupe mondial I.

La phase finale de la Coupe Davis 2020 avait été reportée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus et se tiendra en novembre prochain. La Belgique ne fait pas partie des 18 équipes qualifiées, les troupes de Johan Van Herck s'étant inclinées 3-2 face à la Hongrie en mars 2020.