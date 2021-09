US Open: Daniil Medvedev premier qualifié pour les demi-finales

US Open : Elise Mertens en quarts du double après un succès contre Minnen et Van Uytvanck

Elise Mertens, avec Su-Wei Hsieh, s'est qualifiée pour les quarts de finale du double de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, au détriment de Greet Minnen et Alison Van Uytvanck lundi à New York.