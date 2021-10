Alison Van Uytvanck retrouve la 55e place au classement WTA après son succès à Nur-Sultan

Sa victoire samedi au tournoi WTA 250 de Nur-Sultan, dans la capitale du Kazakhstan, lui a permis de regagner les 34 places qu'elle avait perdues il y a une semaine pour se retrouver 89e. Elise Mertens a conservé sa 18e place. La joueuse de Grimbergen retrouve la place de N.2 belge aux dépens de sa partenaire dans la vie Greet Minnen, qui a reculé de trois rangs, figure au 79e rang du classement WTA. Maryna Zanevska est 101e (+1), Kirsten Flipkens 132e (+3) et Ysaline Bonaventure 142e (-4).

Kim Clijsters a effectué son retour sur le circuit WTA au tournoi de Chicago. Elle s'y est inclinée au premier tour. La Limbourgeoise, ancienne N.1, est classée 1476e. Cette semaine, elle joue le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, qu'elle a remporté en 2003 et 2005 grâce à une invitation.

Le Top 3 n'a pas changé. L'Australienne Ashleigh Barty a conservé sa 1re place devant la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolina Pliskova. Le succès de Garbine Muguruza au WTA 500 de Chicago lui a permis de progresser de trois places. L'Espagnole pointe au 6e rang. La finaliste dans l'Illinois la Tunisienne Ons Jabeur a gagné deux places et figure en 14e position, sa meilleure place à ce jour. Avec sa 9e place (+1), la Grecque Maria Sakkari obtient aussi son meilleur classement. La Suissesse Belinda Bencic 10e (+1) retrouve le Top 10 qu'elle a quitté il y a douze mois. En revanche, la Japonaise Naomi Osaka a reculé de cinq places et quitté le Top 10. Elle pointe en 12e position. Une autre ancienne N.1 Simona Halep a aussi perdu du terrain. La Roumaine est 17e (-2).