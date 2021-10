Indian Wells: Elise Mertens facilement qualifiée pour le second tour du tournoi en double

Elles ont battu la paire formée de l'Américaine Amanda Anisimova et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (6-1, 6-1) en 49 minutes de match.

Mertens et Hsieh affronteront au prochain tour la paire américano-polonaise Mattek-Sands/Iga Swiatek pour une place en quarts de finale. Plus tôt dans la soirée, la paire belgo-espagnole Kirsten Flipkens/Sara Sorribes Tormo s'est inclinée face à la paire composée de la Japonaise Makoto Ninomiya et l'Américaine Sabrina Santamaria (7-6, 3-6, 10-6) en 1h48 de match. En simple, Elise Mertens a, par contre, été éliminée vendredi par l'Italienne Jasmine Paolini au second tour du tournoi (6-3, 3-6, 4-6).

Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour le deuxième tour au bout du suspense

Gillé et Vliegen ont battu au premier tour le duo espagnol Roberto Bautista Agut/Alejandro Davidovich Fokina 4-6, 6-3, 11-9. Au deuxième tour, les Belges affronteront soit la paire mexicano-chilienne Santiago Gonzalez/Cristian Garin, soit le duo brésilo-croate Marcelo Melo/Ivan Dodig.